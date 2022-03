Vier Taschendiebstähle in unterschiedlichen Stadtteilen hat die Polizei für Montag gemeldet. Einer 74-Jährigen wurde der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen, während sie um 9.20 Uhr in einem Supermarkt im Londoner Ring (Pfingstweide) einkaufte. Um 11 Uhr traf es eine 70-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Oggersheim. Laut Polizei stahlen Unbekannte auch ihr die Geldbörse. Ein paar Stunden später bemerkte die Frau, dass die Täter mehrere Hundert Euro von ihrem Konto abgebucht hatten. Ein Finder konnte das Portemonnaie zwar im Laufe des Tages zurückgeben, die EC-Karte fehlte jedoch. Nicht weit davon entfernt, am Oggersheimer Hans-Warsch-Platz, sprach eine unbekannte Frau gegen 16.30 Uhr einen 82-Jährigen an und fragte nach einer Zigarette. Zu Hause bemerkte der Senior, dass sein Geldbeutel fehlte, den er im Korb seines Rollators liegen hatte. Gegen 18.30 Uhr wurde dann noch einer 45-Jährigen in der Innenstadt das Handy aus der Jackentasche gestohlen. Sie kaufte in einem Supermarkt in der Ludwigstraße ein. An einer Engstelle an der Kasse drückte sich ein Unbekannter an ihr vorbei. Möglicherweise der Täter.