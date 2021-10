Die Polizei ermittelt wegen einer Roller-Diebstahlserie im Stadtgebiet. Insgesamt vier Diebstähle wurden am Montag gemeldet. Am Wochenende wurden zwei Roller in der Straße Am Weidenschlag (Oggersheim) sowie ein weiterer in der Karlsbader Straße (Gartenstadt) entwendet. In der Berthold-Brecht-Straße (ebenfalls Oggersheim) wurde ein Roller zwischen Sonntagmittag und Montagabend gestohlen. Drei der vier gestohlenen Roller wurden beschädigt und mit zum Teil abmontierter Verkleidung wieder aufgefunden, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen. Hinweise zu den Diebstählen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.