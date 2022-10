Vier Menschen und ein Hund sind bei einem Unfall in Mundenheim verletzt worden. Zwei Autos waren gegen 15.20 Uhr auf dem Adlerdamm zusammengestoßen. Durch den Aufprall drehte sich ein Unfallwagen einmal um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Airbags beider beteiligten Fahrzeuge lösten aus. Beide Fahrer als auch die anderen Fahrzeuginsassen wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Verletzten wurden in die BG-Unfallklinik eingeliefert. Ein bei dem Unfall ebenfalls verletzter Hund wurde von der Feuerwehr erstversorgt und dann in eine Tierklinik transportiert. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde der Adlerdamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.