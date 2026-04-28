Die letzten vier Ordensschwestern am Mannheimer Theresienkrankenhaus sind verabschiedet worden. Damit endet nach 97 Jahren deren Präsenz und Engagement in der Einrichtung.

Im Laufe der Woche werden die Schwestern Maria-Erika Fischer, Schwester Erika Walter, Schwester Marieta F. Joepgen und Konventoberin Schwester Walburgis Kiefer nach Freiburg in das Mutterhaus des Ordens der Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul zurückkehren, um dort ihren Ruhestand zu genießen, aber auch neue Aufgaben innerhalb der Ordensgemeinschaft zu übernehmen, heißt es in einer Mitteilung des Theresienkrankenhauses.

Die Vinzentinerinnen waren laut Krankenhaus in allen Bereichen tätig: in der Pflege, im OP, in der Küche, der Verwaltung, der Kleiderausgabe und vielem mehr. Zu Hochzeiten waren es bis zu 130 Ordensfrauen, die im Theresienkrankenhaus gelebt und gearbeitet haben. „Wenn wir im Haus waren, waren wir in Rufbereitschaft. Sobald es irgendwo etwas zu tun gab, sind wir hin und haben geholfen“, sagt Schwester Marieta. „Das, was die Ordensschwestern für dieses Haus getan haben, ist kaum zu ermessen“, sagt Christian Klehr, der als Mitarbeiter auf mehr als 15 gemeinsame Jahre zurückblicken darf: „Wir können uns nur verneigen und dafür bedanken, was die Ordensschwestern hier für die Mannheimer Patienten, die Mitarbeitenden und für die gesamte Stadtgesellschaft getan haben.“

„Wir waren hier zu Hause“

So ist es allen voran Konventoberin Schwester Walburgis, die vielen Menschen in Mannheim in Erinnerung bleiben wird. Im Mai 1963 kam sie der Mitteilung zufolge ans Theresienkrankenhaus, machte hier ihre Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete auf Stationen und im OP. Sie bildete sich weiter, wurde Unterrichtsschwester und Fachkraft für Hygiene – als eine der ersten in der Region. Nach dem Tod von Konventoberin Ludovika übernahm Schwester Walburgis diese Aufgabe.

Tief in Mannheim verwurzelt ist die 78-jährige Schwester Marieta, die zuletzt in der Krankenhausseelsorge tätig war. Sie ist hier aufgewachsen und hatte als Kind bereits Kontakt zum Krankenhaus, da ihre Mutter hier gearbeitet hatte. Sie machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, später eine Weiterbildung in Anästhesiepflege. 1966 trat sie in den Orden ein. 1990 begann sie ihre Tätigkeit in der Seelsorge. „Wir waren hier zu Hause“, sagt sie. „Am meisten werde ich die direkte Art der Mannheimer vermissen.“

Auch kulinarisch wird es Einschnitte geben. Denn in der Küche war die 88-jährige Schwester Erika zu Hause. Ursprünglich aus dem Kinzigtal, kam sie in den 60er-Jahren nach Mannheim und absolvierte 1967 am Theresienkrankenhaus die Ausbildung zur Diätassistentin. In den 70ern kochte sie mit nur fünf anderen Mitschwestern das Essen für alle Patienten und die Belegschaft. Bis zuletzt fand man sie in der Küche, wo sie zuletzt vorwiegend Kuchen gebacken hat.

Bereits vom Kurfürsten berufen

Die 86-jährige Schwester Maria-Erika ist die vierte Ordensfrau, die zurück nach Freiburg wechselt. Sie war in den 70er-Jahren ursprünglich im Mutterhaus in Freiburg, musste aber aus gesundheitlichen Gründen immer wieder als Patientin nach Mannheim ans Theresien. Irgendwann blieb sie hier und entdeckte ihre Vorliebe für Stoffe. Deshalb arbeitete sie später in der Kleiderausgabe.

Die Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul haben in Mannheim eine lange Tradition: Bereits Kurfürst Carl Theodor berief im Jahr 1792 die ersten Schwestern aus dem Elsass nach Mannheim, um am damaligen Katholischen Bürgerhospital kranke Menschen zu pflegen. 1889 vermachte die wohlhabende Mannheimerin Theresia Müller ihr Haus in T5, 3 dem bischöflichen Ordinariat in Freiburg mit der Auflage, dort eine Mädchenherberge mit dem Namen „Theresiahaus“ und unter Leitung der Barmherzigen Schwestern einzurichten. 1903 wurde dort zusätzlich eine Krankenstation mit 40 Betten eröffnet. Das „alte Theresienkrankenhaus“ wurde aber schnell zu klein, weshalb sich die Ordensleitung in Freiburg dazu entschloss, ein neues, zeitgemäßes und ausreichend großes Krankenhaus zu bauen. 2026 endet die Geschichte der Einrichtung: Im Laufe der kommenden Monate soll das Theresienkrankenhaus nach und nach schließen.