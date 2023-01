Insgesamt vier Katalysatoren wurden laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag aus vier geparkten Transportern ausgebaut und entwendet. Die Fahrzeuge waren auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Ernst-Boehe-Straße (Mundenheim) abgestellt. Schaden: 10.000 Euro. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.