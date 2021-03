In der Pfingstweide und in Edigheim sind aus vier geparkten Autos Katalysatoren ausgebaut worden. Die Diebe waren laut Polizeibericht zwischen Samstag und Montag unterwegs. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Brüsseler Ring, Londoner Ring, in der Kranichstraße und Prager Straße abgestellt. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.