Bei einer Veranstaltung in der Maudacher Riedstraße ist am Montag um 22 Uhr ein Streit eskaliert. Laut Polizei gerieten ein 28-jähriger Schausteller und sein Bruder mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit, weil eine der Jugendlichen in ein Gebüsch urinierte. Während der Auseinandersetzung habe sich der Mann von der Gruppe bedrängt gefühlt, weshalb er laut Polizei Pfefferspray einsetzte. Vier Jugendliche wurden dabei verletzt. Der 28-Jährige und sein Bruder flüchteten mit dem Auto. Die Polizei traf sie aber zu Hause an und stellte das Pfefferspray sicher.