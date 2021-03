Bei einer gemeinsamen Kontrolle haben der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, und die Polizei am Donnerstagabend vier illegale Beherbergungsbetriebe entdeckt. Zwei der nicht angemeldeten Pensionen befanden sich nach Angaben der Stadtverwaltung im Stadtteil Oppau sowie jeweils eine Pension in Oggersheim und in Süd. In einem Fall stellten die Einsatzkräfte Umbauten im Kellergeschoss fest, deren Zulässigkeit noch baurechtlich abgeklärt werden muss. Wegen der vorliegenden Gewerbeverstöße wurden jeweils Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.