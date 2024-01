Wegen eines Kellerbrands am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Seckenheim sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Der Brand sei schnell gelöscht worden, hieß es. Die Bewohner konnten später zurück in ihre Wohnungen. Vier Anwohner wurden laut Polizei wegen möglicher Rauchgasvergiftungen medizinisch betreut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand eine Kellertür, ein Kinderwagen sowie eine Wasserleitung an der Decke beschädigt. Die Ursache für die Flammen ist ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens noch unbekannt.