Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Montag zwischen 19 und 7 Uhr Zutritt auf das umzäunte Freigelände eines Autohauses in Mannheim-Käfertal verschafft. Laut Polizei schlugen sie an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und konnten so in die Fahrzeuge gelangen. Auf noch genauer zu ermittelnde Weise starteten die Täter die Fahrzeuge und fuhren mit diesen davon. Um im Straßenverkehr nicht aufzufallen, entwendeten die Täter zudem noch vier Kennzeichenpaare zugelassener Fahrzeuge und brachten diese an den gestohlenen Wagen an. Der Schaden liegt bei über 300.000 Euro. Die Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort wurden erste Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621 174-4444, zu melden.