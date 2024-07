Fünf Medaillen sind die Ausbeute des Ludwigshafener Rudervereins (RV) beim Meisterschaftsrudern und bei den Mastersmeisterschaften.

Der Ludwigshafener RV war durch Amelia Böhle (23), Eva Hohoff (25), Axel Oschmann (40) und Hannah Rieder (24) bei den offenen Deutschen Masters-Meisterschaften und das Deutsche Meisterschaftsrudern im Mittel- und Großboot in Werder an der Havel vertreten. Mit insgesamt 170 Mannschaften bei den Masters (Mindestalter 27 Jahre), 105 Teams bei den Mittel und Großbooten und etwa 1000 Ruderern war die Veranstaltung eine der größten Ruderregatten in Deutschland in diesem Jahr.

Vorläufe im Regen

Während die Vorläufe noch bei Regen abliefen, zeigte sich das Wetter im weiteren Verlauf der Regatta von seiner sonnigen Seite. Oschmann holte Gold im Mixed Achter in einem unglaublich spannenden Rennen mit 11 Hundertstelsekunden Vorsprung vor den Zweitplatzierten. Hohoff kam in ihrem Boot mit nur neun Zehntelsekunden Abstand auf den Bronzeplatz. Rieder kam mit ihrem Boot mit sieben Sekunden Abstand auf die Erstplatzierten auf Rang sechs.

Amelia Böhle holte Gold im Leichtgewichts Frauendoppelvierer und Bronze. Im Frauen-Achter kam sie gemeinsam mit Rieder mit deutlichen sieben Sekunden Abstand zum ersten Boot auf Rang fünf.

Eva Hohoff startete in diesem Jahr nicht mehr bei den Leichtgewichten, sondern in der offenen Klasse. In einer Renngemeinschaft mit Köln und Münster war sie im Frauen-Doppelvierer erfolgreich. Bereits im Vorlauf wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das Rennen mit der Bestzeit aller in dieser Klasse gestarteten Boote. Diese Form konnte die Mannschaft auch im Endlauf abrufen und gewann die Goldmedaille mit klaren drei Sekunden Vorsprung vor den Zweitplatzierten aus Dresden und Leipzig.

Souveräner Masterssieg

Oschmann startete auch bei den offenen Mastersmeisterschaften mit seinem Partner Moritz Schneider (38) vom Mannheimer RV Amicitia im Doppelzweier mit Mindestdurchschnittsalter 36 Jahre im Männer Doppelzweier. Die beiden setzten sich deutlich gegen ihre fünf Konkurrenzboote durch und holten sich mit 3,5 Sekunden Vorsprung souverän die Goldmedaille.

Die Sportvorsitzende des LRV Anja Müller zeigte sich mit den insgesamt fünf Medaillen (viermal Gold und einmal Bronze) mehr als zufrieden. „Viel mehr konnte man kaum erreichen“, lautet ihr Fazit der Meisterschaftsregatta.