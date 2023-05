Weil ein 27-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim trotz durchgezogener Linie die Spur wechselte, kam es zu einer Karambolage, bei der vier Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde laut Polizei niemand, allerdings wurde ein Kleinkind, das sich in einem der Autos befand, vorsorglich zusammen mit seiner Mutter zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ursache des Unfalls war auch, dass der den Unfall verursachende Autofahrer keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden hielt und mit diesem zusammenstieß. Zwei weitere Autos fuhren dann noch auf. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.