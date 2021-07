Weil er am frühen Sonntag in Friesenheim mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt haben soll, ist ein 25-Jähriger verhaftet worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Dem Mann wird vorgeworfen, um 0.50 Uhr insgesamt vier Autos im Bereich Eschenbachstraße, In den Sandwiesen und am Otto-Buckel-Platz angezündet zu haben. Drei Wagen brannten vollständig aus. Der Beschuldigte wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Frankenthal wurde er noch am Sonntag vorgeführt. Diese hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung angeordnet. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 60.000 Euro.