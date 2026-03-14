Premiere an der Erich-Kästner-Grundschule: Die größte Grundschule im Land hat erstmals ein großes Fastenbrechen gefeiert. Viele Eltern und Kinder waren dabei.

Als am Mittwochabend pünktlich zum Sonnenuntergang um kurz nach halb sieben der Gebetsruf ertönt, sind fast alle Plätze an den langen Tafeln im Kulturzentrum Das Haus besetzt. Viele Eltern, Kinder und Lehrerinnen der Erich-Kästner-Grundschule in der Innenstadt haben sich im großen Saal versammelt, um zum ersten Mal ein Fastenbrechen in der großen Schulgemeinschaft zu feiern. Etliche Mütter bringen Selbstgemachtes mit. Die Stimmung ist fröhlich und friedlich.

Wie Konrektor Christoph Timmerhues erklärte, ist die Kästner-Schule in der Ludwigshafener Innenstadt mit 630 Kindern die größte Grundschule in Rheinland-Pfalz. Auch gibt es sicher kaum eine andere Schule im Land, an der Mädchen und Jungen aus so vielen verschiedenen Nationen gemeinsam lernen. Nur eine weitere Grundschule in Mainz reiche von der Anzahl der Schüler an die Ludwigshafener Grundschule heran, meinte Timmerhues. Das sei auch daran zu erkennen, dass es nur diese zwei Schulen in Rheinland-Pfalz mit einer dreiköpfigen Schulleitung gebe.

Familiengrundschulzentren beteiligt

„So viele Menschen!“, freute sich Timmerhues bei der Begrüßung der Eltern und Kinder. „Ich bin ganz glücklich.“ Zur Premiere des Fastenbrechens meinte der Konrektor: „Ich weiß nicht, was passiert, bin aufgeregt und gespannt.“ Die Schule sei stolz, dass so viele Familien und Kolleginnen an der Veranstaltung teilnehmen. „Ich bin froh und dankbar, dass ich das erleben darf.“

An den langen Tafeln im Kulturzentrum Das Haus waren fast alle Plätze besetzt. Foto: Christiane Vopat

An der Kästner-Grundschule gibt es ebenso wie an der Gräfenau- und Goetheschule Nord im Hemshof sowie an der Grundschule an der Blies seit Sommer 2024 ein Familiengrundschulzentrum. Diese verstehen sich als Knotenpunkte, an denen vielfältige Angebote für Kinder und deren Familien gebündelt werden.

Vernetzung fördern

Das Projekt umfasst drei Säulen: Bildung mit gezielten Angeboten für ein gutes Lernen, etwa qualifizierte Lernunterstützung oder Sprachkurse für Eltern, Beratung für Kinder und Eltern, etwa Sprechstunden oder Kochkurse für gesunde Ernährung, sowie soziale und kulturelle Angebote wie Nähkurse, ein Elterncafé oder die Beratung und Unterstützung für einen guten Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule, um soziale Kompetenzen und Vernetzung zu fördern.

Alle Familienzentren haben im muslimischen Fastenmonat Ramadan ein großes Fastenbrechen gefeiert. Die Koordinatorin für die Kästner-Schule, Jaqueline Baditoniu-Jenter, war maßgeblich an der Organisation der Veranstaltung im Haus beteiligt. „Wir feiern hier die Vielfalt der Schulgemeinschaft“, meinte Baditoniu-Jenter.

Nachdenken über Nachhaltigkeit

Zur Bedeutung des Ramadan äußerte sich der Geschäftsführer des Arbeitskreises islamischer Gemeinden in Ludwigshafen. „Fasten soll nicht spalten, sondern verbinden“, sagte Ömer Akyazici. Und Fasten bedeute auch nicht nur, aufs Essen und Trinken zu verzichten, sondern unterdessen nachzudenken über Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und es gehe auch darum, an Menschen zu denken, die weniger haben. Akyazici appellierte, das es eine schöne Geste sei, bei seinem Nachbarn anzuklopfen, sich nach seinem Befinden zu erkundigen und ihn einfach mal zum Essen einzuladen.

Die Tafel im Kulturzentrum war üppig gedeckt. Mehrere Hundert Teller wurden im Lauf des Abends gut mit heißer Suppe und deftigen Eintöpfen gefüllt. Vor allem die Kinder stürzten sich im Anschluss noch auf eine große Auswahl an süßen Desserts.