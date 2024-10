Zufriedene Gesichter beim Erlebniswochenende in der Mannheimer Innenstadt. Die Händler strahlten über das seit Freitag stabile Wetter, die Besucher freuten sich über herausgeputzte Einkaufsmeilen in den Quadraten. Nur Veranstalter Lutz Pauels war verschnupft.

„Veranstaltungen wie diese zeigen, dass die Innenstadt nach wie vor attraktiv ist“, freute sich Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle ( SPD). „Wir müssen damit aufhören, die Innenstadt schlechtzureden.“ Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim-City unterstützte ihn dabei. „Freitag und Samstag liefen sehr gut“, sagte er zur Eröffnung des verkaufsoffenen Sonntages als Auslöser und Höhepunkt des Erlebniswochenendes, das mit dem Brückentag am Freitag einen heimlichen Gewinner hatte. „Der Freitag lief bei uns besser als der Samstag“, sagte beispielsweise Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer des Quartiers Q6Q7. Dieser Einschätzung schlossen sich allerdings nicht alle Händler an.

„Der Donnerstag war aufgrund des Wetters sehr durchwachsen“, berichtete Jürgen Kleine-Wilde. Der Veranstalter des Herbstmarktes hatte als einziger auch am Feiertag geöffnet und damit den größten Überblick. „Der Freitag war gut, aber der Samstag war absolut top!“ Ähnliches hatte auch Alex Fuessel beobachtet. Der Geschäftsführer des Südlandhauses überspannte dabei mit seinem Überblick Fressgasse und Kunststraße, denn erstmals hatten sich die Gewerbetreibenden der Fressgasse unter seiner Federführung zu einem zweitägigen Straßenfest zusammengeschlossen.

In der "Passegiata Italiana", der italienischen Promenade des Erlebniswochenendes versprühte das Perche No italienisches Lebensgefühl. Schlangestehen auf dem Münzplatz im Quartier Q6Q7. Der holländische Stoffmarkt auf dem Marktplatz war wie immer ein Selbstläufer. Als Herzstück des Erlebniswochenendes in der Mannheimer Innenstadt war auch der Herbstmarkt gut besucht. Herbstimpressionen. So viel Aufenthaltsqualität hat die Fressgasse ohne Demonstrationen.

„Wir wollten den andauernden Demonstrationen etwas Positives entgegensetzen und zeigen, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“, erklärte er den Ansatz der Händler, räumte aber auch ein: „Das alles war sehr kurzfristig und wir hatten etwas Anlaufschwierigkeiten.“ Der Herbstmarkt auf den Kapuzinerplanken sei hingegen wieder ein voller Erfolg gewesen, auch wenn Kleine-Wilde einschränkte: „Uns fehlt natürlich das ,Perche No’ deutlich.“

Gefragtes Fünf-Gang-Menü

Der italienische Gastronom Walter Calandi machte seine eigene Veranstaltung, war mit der „Weißen Tafel“ vor seinem Geschäft Bestandteil der „Passegiata Italiana“ – der italienischen Promenade, die eine symbolische Brücke zwischen Kunststraße und Fressgasse über die Planken schlug. „Die Italiener sind in diesem Jahr stark vertreten“, scherzte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) bei der Eröffnung deshalb in Richtung des französischen Honorarkonsuls. Tatsächlich war zumindest die „Weiße Tafel“ ein voller Erfolg. „Wir waren an beiden Tagen ausreserviert“, berichtete Benita Calandi von insgesamt 110 besetzten Plätzen beim Fünf-Gang-Menü am liebevoll gedeckten Tisch.

„Man sieht an solchen Veranstaltungen, dass die Mannheimer Innenstadt nach wie vor attraktiv ist“, freute sich Lutz Pauels. Der war zwar deutlich durch eine Erkältung gehandicapt, zog aber ein überaus zufriedenes Fazit: „Alle drei Tage liefen hervorragend!“ Verbesserungspotenzial sah er lediglich in der Veranstaltung auf der Fressgasse und hat für das kommende Jahr zumindest einen großen Wunsch: „Wir brauchen unbedingt zwei verkaufsoffene Sonntage!“

Zumindest in Oberbürgermeister Specht hatte er dabei durchaus einen großen Fürsprecher. Thorsten Riehle bremste hingegen überzogene Erwartungen, signalisierte aber Gesprächsbereitschaft. Dennoch: Der Besuch am Sonntag war zumindest ein gutes Argument für die Befürworter. Sowohl der Herbstmarkt als auch der Kunsthandwerkermarkt auf dem Paradeplatz waren gut besucht. Der holländische Stoffmarkt auf dem Marktplatz als dritter Bestandteil der Marktmeile ist ohnehin ein Selbstläufer. Und auf den Straßen dazwischen, in Läden und Kaufhäusern, herrschte jede Menge Betrieb. So bunt und lebendig, wie sich alle die Mannheimer Innenstadtquadrate wünschen.