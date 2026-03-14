Die Ladys Night, die am Freitagabend bereits zum dritten Mal im Maxdorfer Carl-Bosch-Haus über die Bühne ging, hat sich erneut als Anziehungspunkt für Frauen fast jeglichen Alters entpuppt. „Schätze aus zweiter Hand entdecken“ lautet das Motto des Frauenkleiderbasars, der vor einem Jahr so erfolgreich startete, dass die Organisatoren ihn inzwischen zweimal jährlich veranstalten. Verantwortlich zeichnet der Förderverein der Maxdorfer Haidwaldschule, zu dessen Gunsten unter anderem Cocktails und Flammkuchen verkauft wurden. Mireille Handwerker, Vorsitzende des Fördervereins, freute sich über die vielen zufriedenen Gesichter und die zahlreichen Kleidungsstücke, die die Besitzerin wechselten. „Wer die Ladys Night dieses Mal verpasst hat, ist am Freitag, 28. August, 18.30 bis 21 Uhr, erneut herzlich willkommen zum nachhaltigen Shoppen in Maxdorf“, kündigte sie an.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken gingen zugunsten des Fördervereins und damit der Grundschulkinder der Maxdorfer Haidwaldschule. Foto: Eva Briechle Blick ins Carl-Bosch-Haus, wo nach Herzenslust gestöbert werden konnte. Foto: Eva Briechle