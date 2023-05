„Bildung im sozialen Quadrat“ – so lautete das Motto des Spielefests am Freitag in Süd. Im Quadrat, weil alle teilnehmenden Einrichtungen wie in einem Quadrat beieinander liegen und die Gärten an diesem Tag zueinander geöffnet waren. Mitgemacht hatten die beiden städtischen Kitas Karl-Krämer- und Gneisenaustraße, die Jugendfreizeitstätte Ludwig Wolker, die evangelische Stadtmission und das Familienzentrum Familie in Bewegung.

So wirkte denn auch die Menge an Kindern wie eine Potenzzahl. Überall wuselte es, an jedem Spielgerät agierten mehrere Kinder gleichzeitig, jede Bastelstation war voll besetzt. Ein Riesenstimmengewirr lag über dem Quadrat, Eltern unterhielten sich. Den sechsjährigen Jan für ein kleines Interview auszubremsen, war kaum möglich. Er wollte gleich weiter zu seinen Freunden. Das Kinderschminken habe ihm am Besten gefallen. Ganz kurz führt er noch den selbst gebastelten Plopper vor. Dann rennt er weiter. Er will sich noch mal eine Laufkarte für die Spielemeile holen, die erste ist schon voll. Er will alles ausprobieren. Von den Laufkarten gab es zu Beginn 500 Stück. Nach zwei Stunden waren sie vergriffen.

Plopper als Bastelrenner

Besagter Plopper war der Bastelrenner an diesem Nachmittag, eine simple Idee mit unterhaltsamer Wirkung: ein halber Luftballon an eine Klorolle geklebt und ein kleiner Filzball rein. Wird am Luftballon gezogen, katapultiert sich das Filzbällchen in die Luft. Andere Bälle wurden auch katapultiert – und zwar von den größeren Jungs der Jugendfreizeitstätte Ludwig Wolker ins neue Tor des Bolzplatzes. Allerdings mit wesentlich mehr Pfeffer dahinter, man sollte besser in Deckung gehen, um nicht in die Schusslinie zu geraten.

Die Kinder waren überall mit viel Spaß bei der Sache. Foto: uln

Bolzplatz offiziell eröffnet

„Unser gemeinsam genutzter Bolzplatz war in die Jahre gekommen und musste saniert werden. Das hat eine Zeit lang gebraucht, konnte aber dank der Unterstützung durch unsere Oberbürgermeisterin, des Grünflächenamts und zahlreicher Spenden erreicht werden. Heute eröffnen wir ihn offiziell. Bei so einem Tor mit Basketballkorb kommen gleich mehrere Tausend Euro zusammen“, berichtet Andreas Massion als Leiter der Freizeitstätte. Noch eine Spende gab es in Form von Modellschiffen, die der Ludwigshafener John Marshall dem Jugendzentrum vermacht hat.

Elifsu (mit Mütze) und Esila bauen einen Jenga-Turm. Foto: uln

Jenga-Turm gebaut

Überall ist der Spaßfaktor spürbar. Wie bei Elifsu (6) und Esila (5). Die beiden Mädchen bauen einen Jenga-Turm. Längst ist er größer als sie selbst. Die beiden Turmbauerinnen brauchen schon Hocker, um hoch hinaus zu kommen. Irgendwann aber sitzt doch ein Hölzchen schief und die Erdanziehungskraft fordert ihren Tribut. Die gute Laune verdirbt das den beiden Mädchen nicht. Sie lachen aus vollem Hals und suchen sich die nächste Spielestation.