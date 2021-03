Die städtischen Finanzen, Corona, die Hochstraßenprojekte, der Rathausabriss, umstrittene Bauvorhaben und Monteursunterkünfte – der Stadtrat hat sich für seine Sitzung am Montag einiges vorgenommen.

45 Punkte umfasst die Tagesordnung der Sitzung, die teils im Pfalzbau, teils über das Internet stattfindet. Einer der letzten, aber wichtigsten Punkte ist der Haushalt der Stadt, der die Einnahmen und Ausgaben für 2021/22 umfasst und eigentlich im Dezember vom Stadtrat verabschiedet worden ist. Doch die Finanzaufsicht des Landes hat offenbar massive Bedenken gegen das Zahlenwerk, und so müssen am Montag Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) und die Ratsfraktionen noch mal ran an den Haushalt.

Ursprünglich waren für dieses Jahr ein Minus von 88 Millionen Euro und im kommenden Jahr ein Defizit von 120 Millionen Euro geplant. Damit würde die Verschuldung der Stadt auf knapp 1,5 Milliarden Euro bis Jahresende und auf rund 1,6 Milliarden Euro bis Ende 2022 steigen. Nun muss nachjustiert werden.

Debatte zu Alkoholverbot

Für Zündstoff dürfte auch das Alkoholverbot für den Bereich des Berliner Platzes in der Innenstadt sorgen. Nicht allen Fraktionen leuchtet ein, warum das Verbot in Corona-Zeiten ab April wieder erlassen werden soll, da es weniger nächtlichen Publikumsverkehr dort gibt.

Zusätzlichen Gesprächsstoff bieten Anträge der Fraktionen – unter anderem geht es dabei auch um die Probleme mit Monteursunterkünften. 300 Anwohner aus Oppau haben die Stadt in einem offenen Brief aufgefordert, etwas zu unternehmen. In Ruchheim sorgt das Baugebiet Nord-Ost für Diskussionen. Die Verwaltung will dem Stadtrat die planungsrechtliche Grundlage für das umstrittene Bauvorhaben der GAG darlegen. Die Bürgerinitiative Erfurter Ring befürchtet, dass die Verwaltung mit dem „Holzhammer“ das Projekt durchdrücken will und hat die Fraktionen aufgefordert, diesen Tagsordnungspunkt zu verschieben, um vorher den Dialog mit den Anwohnern aufzunehmen.

Die Sitzung, die um 15 Uhr beginnt, wird live auf der städtischen Homepage (ludwigshafen.de) ins Internet übertragen.