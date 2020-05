Es war ein ungewöhnlicher Einsatz für Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und ihr Team: Am Samstagvormittag waren sie mehrere Stunden lang in der Stadt unterwegs, um zahlreiche Spielplätze wieder zu öffnen. Unterstützt wurde sie dabei von den Ortsvorstehern, die in ihren jeweiligen Stadtteilen Schilder abhängten und Zäune zur Seite räumten, damit Familien die Plätze ab Sonntag wieder betreten konnten.

Spontane Aktion

„Das war eine relativ spontane Idee“, sagte die Oberbürgermeisterin im Nachhinein im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Erst am Donnerstagabend habe die Rechtsverordnung des Landes vorgelegen, die besagt, dass die Spielplätze wieder geöffnet werden dürfen. Damit die Familien wegen des verlängerten Wochenendes nicht bis Montag auf die Öffnung warten mussten, hatte Steinruck sich dann unter anderem mit Sozialdezernentin Beate Steeg, Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (beide SPD) Gabriele Bindert (Bereichsleiterin Grünflächen) und Peter Nebel (Leiter des Wirtschaftsbetriebs WBL) auf eine Tour durch die Stadt gemacht. „Ich hoffe, wir konnten vielen Kindern eine Freude machen“, sagte Steinruck.

Montag werden restliche Plätze geöffnet

Weil einige Plätze mit Schlössern gesichert sind, hätten noch nicht alle spontan geöffnet werden können. Das soll am Montag nachgeholt werden. Sie betont aber auch, dass die Spielplatzbesucher sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten müssen. „Wenn die Ansteckungszahlen wieder steigen, werden wir leider wieder sperren müssen“, sagte sie.