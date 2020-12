Alle weiterführenden Schulen der Stadt Ludwigshafen sollen spätestens ab Montag, 7. Dezember, bis zunächst zum Ferienbeginn am 18. Dezember ab Klasse 8 in den Wechselbetrieb gehen. Das hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Vorbereitungen für einen solchen Wechsel liegen nach Angaben der Schulaufsicht an allen Schulen vor. Aktuell würden Gespräche zum organisatorischen Start mit den einzelnen Schulen geführt, informierte eine Sprecherin der Behörde. Das Landesuntersuchungsamt hatte der ADD zufolge am Mittwoch, 2. Dezember, 1422 aktive Corona-Infektionsfälle in der Stadt Ludwigshafen vermeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren 103 Schüler und sieben Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. 1064 Schüler und 39 Lehrkräfte an den 50 Schulen in der Stadt befanden sich in Quarantäne. Rund 19.000 Schüler besuchen in Ludwigshafen allgemeinbildende, 12.000 die Berufsbildenden Schulen. An 21 Schulen in Ludwigshafen gab es Teilschließungen, also Klassenquarantänen, berichtete die ADD-Sprecherin weiter. Das Infektionsgeschehen ist damit an den Schulen in der Chemiestadt auf einem geringfügig höheren Niveau als um den 10. November. Damals hatte die ADD 99 infizierte Kinder und Jugendliche und vier infizierte Lehrer gemeldet. Insgesamt 951 Schüler sowie 43 Lehrkräfte befanden sich in Quarantäne.