Die Gasträume werden geputzt und gelüftet: Die Ludwigshafener Gastronomie hat sich auf die Wiedereröffnung am Mittwoch nach der mehrwöchigen Zwangspause wegen Corona vorbereitet. Doch was sagen die Kunden? Eine Umfrage in der Innenstadt zeigt: Die meisten freuen sich über ein weiteres kleines Stück Normalität in Zeiten der Pandemie.

„Ich habe Restaurants und Gaststätten vermisst“, sagt Gerhard Keller (71). Der Schwetzinger betreibt eine Apotheke in der Ludwigshafener City. „Hier in Ludwigshafen