Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine (AGM) am Wochenende den mittlerweile 19. Tag des Ehrenamtes in Mundenheim veranstaltet. Dabei wurden Menschen ausgezeichnet, die über viele Jahre aktiv im Hintergrund wertvolle Arbeit für einen Verein leisten.

So gibt es vielfältige Aufgaben im Hintergrund wie das Schreiben der Geburtstagskarten, Registrierung der Notenblätter, Besuche bei Geburtstagen, Krankenbesuche, Vereinsarchiv pflegen und vieles mehr. Beigeordneter Andreas Schwarz und Ortsvorsteherin Anke Simon (beide SPD) sowie AGM-Vorsitzender Holger Scharff unterstrichen, wie wichtig das bürgerschaftliche Engagement für den Stadtteil und die gesamte Stadt ist.

MKV-Präsident Jürgen Baader wurde für über 30 Jahre Aktivität im Verein und im Großen Rat als Präsident und Vorsitzender geehrt. Er erinnerte daran, dass die Gockelsklause dem MKV seit über 25 Jahren als Vereinsheim diene, was auf ehrenamtlichen Schultern getragen werde. Das AGM-Ehrenzeichen erhielten: Frank Eymer, Christina Eymer, Lore Barthel, Heinz Winkler (alle ASV), Ilona Wirth, Peter Wirth, Alexia Seibert, Ernst Seibert (alle MKV) und Kerstin Müller (Chorgemeinschaft Mundenheim).

Für langjährige engagierte Arbeit in den jeweiligen Vorständen wurden Helmut Deutschel und Manfred Wolf (beide Chorgemeinschaft Mundenheim) mit der AGM-Nadel in Silber geehrt. Die AGM-Nadel in Gold erhielt für 40 Jahre als zweiter Vorsitzender Herbert Schlag (Modelleisenbahner). Für Musik sorgte die Chorgemeinschaft.