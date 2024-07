Neun Personalien hat die Handballspielgemeinschaft Dudenhofen/ Schifferstadt (Oberliga) vermeldet, darunter viele Abgängerinnen. Die treffsichere Rechtsaußen Sabrina Pesla beendet ebenso ihre Laufbahn wie Linkshänderin Anna Kolb. Nadine Lehr, die seit der D-Jugend im Tor stand, wechselt die Seiten: raus aus dem Kasten rein ins für die Keeperinnen verantwortliche Trainergeschäft.

Damian Richter hört in dieser Funktion auf. Arnd Bäuerle gab nach vielen Jahren in verschiedenen Funktionen seine Aufgabe als Co-Trainer an Sandra Bäuerle und Katja Brill ab. Carina Setzer kehrt nach einer Saison bei den Panthern in ihre Heimat zurück. Eigengewächs Katharina Fischer zieht wegen ihres Studiums ab Oktober um.

Auch Sue Kripp kennt den Verein schon seit fast 20 Jahren und den Zeiten des TV Dudenhofen. Ähnliches gilt für die Halblinke Lena Löffelmann.