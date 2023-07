Ein kunterbunter sommerlicher Konzert-Cocktail erwartet die Besucher an 20 Abenden an der Sommerbühne der Alten Feuerwache vom 27. Juli bis zum 21. August, bei freiem Eintritt. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter allerdings etwas Besonderes geleistet. Ein Party-Spezial kommt außerdem als neue Reihe zum Programm dazu – ein Wiedersehen mit abgebrannten Freunden.

„Wir haben uns eine größere Bühne gegönnt“, erzählt Kevin Apel freudig. Der Produktionsleiter der Alten Feuerwache kuratiert seit vielen Jahren die Sommerbühne. Die kleine Bühne des einstigen Veranstaltungsexperiments war längst zu klein geworden, nun sei es endlich soweit: „Die Verkleinerung des Biergartens zugunsten der Stehfläche für die Konzertbesucher und die damit einhergehende räumliche Umgestaltung habe die größere Bühne letzten Endes ermöglicht“, erklärt Apel. So ist nun auch der Auftritt von Dr. Woggle & the Radio mit einer acht-köpfigen Musiker-Mannschaft realisierbar. Die Weinheimer Band serviert Reggae mit Schuss, stampfend, rockig und swingend zugleich.

Auftakt mit „heißesten Newcomern“

Zudem werde noch an der einen oder anderen Deko-Möglichkeit gearbeitet, soweit es das Budget zulässt, sagt der Produktionsleiter. Inhaltlich bleibt alles beim Alten. Vier verlängerte Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Montag, serviert das Sommerbühnen-Team ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Musik-Buffet. Gleich am Eröffnungsabend wird es funky und groovig mit den „heißesten Newcomern des Jahres.“ Die Band heißt Blumengarten und ist geradezu passend zum Bundesgarten-Jahr der Stadt. „Habe ich erst hinterher gemerkt“, lacht Apel. „Ich finde sie musikalisch sehr spannend“, fügt er an.

Es bleibt beim gewohnten Montags-Jazz. „Wir haben zweimal klassischen Jazz, einmal elektronisch Angehauchten und dann Doc Wenz & The Melancholics“, kündigt Apel an. Bei Letzterem wisse er selbst nicht, wo die Reise hingeht. Der Auftritt sei auch für ihn eine Überraschung. Jochen Wenz, früherer Frontmann der skurrilen Indie-Blaskapelle Mardi Gras.BB, mit der er die Welt bereiste, meldet sich in neuer Formation zurück. Laut Bandankündigung gibt es eher romantische Töne auf die Ohren, solides Singer-und Songwriter-Handwerk mit Überraschungsmomenten wie Memphis Blues und Phil Spector-artige Balladen können dabei durchscheinen.

Stocksauer auf eine Handvoll Anzugträger

Weitaus bekannter ist da die Band Kreisky. Die Österreicher sind eine der markantesten Bands ihres Landes und ihr Wirken reicht weit über die Rockbühne hinaus, ob Theaterstück oder einen Musikbeitrag zur Tatort-Krimireihe, die Österreicher tanzen auf vielen Hochzeiten und haben sich zu einer unersetzlichen Band gemausert. Ebenso markant sind die musikalischen Botschaften einiger Sommerbühnen-Künstler, wie im Falle von Not My President. Ihre Botschaften sind unterlegt mit ehrlichem Rock’n’Roll. Sie sind, nach eigenen Angaben, einfach nur „stocksauer, wenn der Planet samt Bevölkerung vor die Wand gefahren wird, während eine Handvoll Anzüge sich daran bereichern“. Als politische Band verstehen sie sich trotz allem nicht.

Politisches mit Leichtigkeit verbunden

Überhaupt lässt sich dieses Jahr viel Zeitgeistiges in den Texten der Sommerbühnen-Künstler entdecken. Auch die geballte weibliche Energie steht zur Entladung bereit wie bei Paula Carolina, die ebenfalls mit ihrer Musik etwas bewegen möchte. Ein Konzertabend mit ihr heißt rebellieren und erwachsen werden am selben Abend.

„Sophisticated Indie-Pop“, was auf deutsch soviel wie kultiviert oder geistreich heißt, gibt es bei der Deutsch-Iranerin MAYAM.FYI. Eine Frage stellt sich: Sind die politischen und gesellschaftlichen Lasten und die Leichtigkeit einer Sommerbühnen-Veranstaltung vereinbar? „Das geht trotzdem“, ist sich der Macher sicher, denn er habe die Musik in den Vordergrund seiner Auswahl gestellt. Die Vielfalt dabei wird einmal mehr der Musik-Stadt Mannheim gerecht. Von zart-melancholisch bis kantig-exaltiert ist alles dabei. Schroff sticht vom Namen ins Auge. Wie der Name, so soll auch die Musik der Punk-Band sein, die letztes Jahr auch das Maifeld Derby Festival beehrte.

Lokalmatadore prallen aufeinander

In diesem Jahr hat außerdem eine reguläre Reihe ihren Weg auf die Sommerbühne gefunden: La Boom. Es ist ein Erbe des Mannheimer Clubs Rude 7, der im Januar 2022 abgebrannt ist und Dancehall, Reggae und Hip-Hop verpflichtet war. Die Producer DeeBuzz, eine Musikgröße die mittlerweile internationale Wellen schlägt, gesellen sich an einem Abend zu den regulären DJ-Sets der Reihe. Mit Julian Maier-Hauff und Lukas Derungs stehen nochmals zwei Lokalmatadoren auf der Bühne, bei denen wahrlich zwei Welten aufeinanderprallen und der Klangkosmos unendliche Weiten öffnet: Drumcomputer trifft Hammerklavier, Altes und Neues verschmelzen.

Die Vorbereitungen für das Programm seien sehr entspannt abgelaufen, resümiert Produktionsleiter Apel. Die steigenden Kosten allerorten würden zwar auch sie merken, doch bei der Veranstaltungsgröße fielen sie nicht so ins Gewicht, zudem verfüge die Sommerbühne über eigenes Equipment und der Personalaufwand sei relativ gering.

Termine

Do., 27. Juli Blumengarten, Fr., 28. Juli Dr. Woggle & the Radio, Sa., 29. Juli Brockhoff, So., 30. Juli Kreisky, Mo., 31. Juli Doc Wenz And The Melancholics, Do., 3. August Not My President, Fr., 4. August MARYAM.FYI, Sa., 5. August Juju Rogers, So., 6. August Kiki, Mo., 7. August Molass, Do., 10. August Paula Carolina, Fr., 11. August PaulWetz, Sa., 12. August BECKS, So., 13. August Future Franz, Mo., 14. August Mobilé, Do., 17. August Schroff, Fr., 18. August La Boom Meets DeeBuzz Special, So., 20. August David Julian Kirchner, Mo., 21. August Julian Maier-Hauff & Lukas Derungs, 20 Uhr Konzertbeginn. Bei schlechtem Wetter kann auf die Halle ausgewichen werden, Eintritt frei.