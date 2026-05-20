Wer den 125. Geburtstag feiert, hat einiges erlebt. So geht es auch der Kolpingsfamilie Schifferstadt. Ein Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wenn man die Stadt Kerpen nennt und dann nach dem berühmtesten Sohn fragt, bekommt man mit großer Wahrscheinlichkeit „ Michael Schumacher“ als Antwort. Gut, die jüngere Generation kommt vielleicht auf Rapper Eko Fresh, der dort seine Wahlheimat hat. Aber mal ehrlich: Wären Sie auf Adolph Kolping gekommen? Stimmt aber. Der ehemalige katholische Priester und Gründer des Kolpingwerks hat am 8. Dezember 1813 das Licht der Welt in Kerpen erblickt. Die Stadt führt offiziell den Zusatz Kolpingstadt.

Mit dem Benefizturnier Kicken für Iquique unterstützt die Kolpingsfamilie das Projekt des verstorbenen Pater Paul Oden in Chile. Archivfoto: Kolpingsfamilie/oho Bei einem Besuch bedankte sich Pater Paul Oden (rechts vorne) mit einem Trikot der chilenischen Nationalmannschaft. Foto: Bernd Doser/oho Andrea Schäffner ist Teil der Theatergruppe der Kolpingsfamilie. Archivfoto: Christine Kraus 2001 richtete die Kolpingsfamilie zum 100. Geburtstag ... Foto: Bernd Doser/oho die deutsche Kolping-Fußballmeisterschaft auf dem Phönixgelände aus. Foto: Bernd Doser/oho Vorsitzender der Kolpingsfamilie: Gerhard Weimer. Archivfoto: Weimer/oho Foto 1 von 6

Der von Adolph Kolping ins Leben gerufene Kölner Gesellenverein war Mitte des 19. Jahrhunderts die Keimzelle für das heutige Kolpingwerk und somit auch die Kolpingsfamilien. Diejenige in Schifferstadt ist am 27. Mai 1901 gegründet worden. „Das war Pfingstsonntag“, sagt Andrea Schäffner (60), stellvertretende Vorsitzende. Da ist es nur konsequent, dass das Jubiläum ebenfalls an Pfingsten gefeiert wird. Mit einem Festgottesdienst inklusive anschließendem Sektempfang sowie dem Festakt im Pfarrheim Herz-Jesu.

Gründung am Schillerplatz

Die Gründung habe damals am Schillerplatz stattgefunden – im Gasthaus „Zu den 3 Mohren“, erzählt der Vorsitzende Gerhard Weimer (69). „Es waren damals Handwerker, die sich zusammengeschlossen haben zum katholischen Gesellenverein. Es war das Zeitalter der industriellen Revolution.“ Kolping, so erzählt der Vorsitzende weiter, habe damals etwas gegen die Verelendung der Wandergesellen unternehmen wollen. Sein Werk habe sich immer mehr ausgebreitet und fiel schließlich auch in Schifferstadt auf den richtigen Nährboden.

Das damalige Gasthaus „Zur Kanne“ gegenüber der Jakobuskirche sei das erste Vereinsheim gewesen. Im oberen Stockwerk hätten die Zusammenkünfte stattgefunden. Während der Zeit der Diktatur der Nationalsozialisten sei der Verein verboten gewesen. Nach dem Krieg habe sich mit dem Bau der Laurentiuskirche eine zweite Kolpingsfamilie etabliert. Mit dem Bau der dritten katholischen Kirche im Ort, der Herz-Jesu-Kirche, sei man aber übereingekommen, dass eine dritte Kolpingsfamilie in Schifferstadt nicht sinnvoll sei.

615 Mitglieder

Wer heute über die Kolpingsfamilie Schifferstadt spricht, der tut das oft, weil es um die Tanzgruppe der Twisters geht. 615 Mitglieder hat die Kolpingsfamilie aktuell, über 150 davon sind laut Bernd Doser (72), der die Jugendarbeit bei der Kolpingsfamilie aufgebaut hat, bei den Twisters aktiv – von den Purzeln bis zu den Aktiven. Die Twisters wiederum hatten ihren Ursprung als private Tanzinitiative gehabt, erinnert sich Doser. Diese habe sich in der Folge der Kolpingsfamilie angeschlossen.

„Sie wollten damals unter das Dach eines Vereins“, erinnert sich Gerhard Weimer. Profitiert hat aber auch die Kolpingsfamilie. Sie ist über die Twisters Mitglied im Pfälzer Turnerbund geworden. „Viele fanden das damals exotisch – eine Showtanzgruppe im Verein. Es hat auch Widerstände gegeben. Ich habe dann beim Diözesanverband angerufen und um Rat gefragt. Dort hat man mir gesagt: Mach’s!“, erinnert sich der Vorsitzende. Inzwischen gebe es Wartelisten. Trainer fehlten, Hallenzeiten seien knapp. Oft klingele das Telefon auf der Suche nach der „Tanzschule Kolping“, wie Gerhard Weimer lachend erzählt.

Wurzel des SV Phönix

Sport habe in der Kolpingsfamilie aber schon immer eine große Rolle gespielt, meint Karl Teutsch (73). So sei sie auch die Wurzel für einen der beiden Schifferstadter Fußballvereine gewesen, nämlich für Phönix. Der vollständige Name DJK-SV Phönix Schifferstadt verrät über das DJK-SV den katholischen Ursprung. Phönix ist heute ein eigenständiger Verein. Man pflege aber immer noch sehr gute Verbindungen.

Aber auch bei der Kolpingsfamilie selbst spielt Fußball immer noch eine große Rolle. Seit 2003 findet „Kicken für Iquique“ statt, mit dem der Verein ein soziales Projekt von Pater Paul Oden im Norden Chiles unterstützt. Die nächste Ausgabe ist für 1. November geplant, wieder in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim. Die Kolpingkicker selbst können zahlreiche Teilnahmen an regionalen Turnieren und an der deutschen Kolpingmeisterschaft vorweisen. Bereits dreimal habe man selbst die deutschen Meisterschaften ausgerichtet, verdeutlicht Doser.

Zeltlager sehr beliebt

„Nicht alle Kolpingsfamilien bieten das gleiche Programm“, erklärt Teutsch weiter. Manche seien zum Beispiel auch von der Musik geprägt. In Schifferstadt seien es neben dem Sport auch noch die Aspekte Bildung, Reisen, soziale Aktionen und das Vater-Kind-Zelten. Vor allem Letzteres erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Rund 500 Teilnehmer habe man in der Spitze verzeichnet, erzählt Gerhard Weimer. Das habe irgendwann den organisatorischen Rahmen gesprengt. Man habe irgendwann nur noch Mitglieder als Teilnehmer zugelassen. „Aber es sind immer noch rund 300 jedes Jahr“, sagt Weimer.

Die Angebote der Kolpingsfamilie erfreuen sich folglich großer Beliebtheit. Das gilt übrigens auch für die Theatergruppe des Vereins. Alle zwei Jahre wird laut Andrea Schäffner ein neues Stück präsentiert. Im Spätjahr 2027 soll es wieder soweit sein. Sechs Aufführungen stünden dann auf dem Programm. „Meistens ausverkauft“, sagt Schäffner und lacht. Sie sieht vor allem zwei Vorteile dabei: „Es spült uns Geld in die Kasse und macht riesig Spaß.“

Doch bei allem Positivem, so weiß auch die Führungsriege der Schifferstadter Kolpingsfamilie, dass für die Zukunft etwas getan werden muss. „Wir brauchen eine Verjüngung im Vorstand“, betont Gerhard Weimer. Keine Frage: Das negative Beispiel Stadtkapelle, die aufgelöst worden ist, soll keine Schule machen. Auch etliche andere Kolpingsfamilien „haben es nicht geschafft“, meint Bernd Doser. „Es ist weniger das Problem, Mitglieder zu finden, als solche, die auch Verantwortung übernehmen wollen.“ Die Beanspruchung, Familie, Beruf und dann auch noch ein solches Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, sei schon enorm, sagt Karl Teutsch. „Hut ab für jeden, der es macht.“

Termine

24. Mai, 10 Uhr: Festgottesdienst in Herz-Jesu mit anschließendem Sektempfang; 14 Uhr: Festakt im Pfarrheim Herz-Jesu.

3. bis 5. Juli: Kolping-Kicker-Turnier auf dem Phönix-Gelände.

1. November: Kicken für Iquique, Wahagnieshalle, Böhl-Iggelheim.

