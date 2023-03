Muster und Stoffe in allen Farben haben am Samstag wieder zahlreiche Besucher zum Holland-Stoffmarkt auf das Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim gelockt. An mehr als 100 Ständen konnten die Kunden aus Stoffen und Kurzwaren auswählen. Neben holländischen waren auch Stoffhändler aus der Region vertreten. Die größtenteils weibliche Kundinnen ließen sich am Samstag auch nicht von kalten Temperaturen von der Suche nach dem passenden Muster abschrecken. Für die Hobby-Schneiderinnen gab es neben Meterware auch Schnittmuster, Textilfarben und Dekostoffe zu kaufen. Der Stoffmarkt fand in Ludwigshafen bereits im 16. Jahr statt – die Händler kommen immer zum Jahresbeginn und dann nochmal im Herbst. Nach Standorten in den Innenstadt rund um den Berliner Platz hat sich nun der Vorplatz der Eberthalle als Marktplatz etabliert. Von 10 bis 17 Uhr herrschte reger Betrieb auf dem Markt.