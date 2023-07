Viel Spaß hatten große und kleine Besucher beim Fest „Kultur im Hain“ in Rheingönheim. Auf die Festwiese kamen am vergangenen Freitag wohl so viele Menschen wie noch nie. Eine genauere Schätzung sei nicht möglich, heißt es seitens der Veranstalter. Schon zu Beginn des Spielefests für Kinder am Nachmittag war viel los. Mit dem Beginn des musikalischen Bühnenprogramms am Vorabend wurde es dann immer voller. An den Kassen und den Ausgaben für Getränke und Speisen bildeten sich lange Schlangen. Der guten Laune tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach dem Auftritt der Rheingönheimer Cover-Band „Die Igels“ sorgte am Abend die Partyband „who2ladies“ für ausgelassene Stimmung.