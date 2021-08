Polykarpos Apostolakis ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Diakon war als Sozialarbeiter im Auftrag der Diakonie von Ludwigshafen aus über 25 Jahre für die Betreuung der Griechen in der Pfalz zuständig.

Als Apostolakis 1967 als Sozialarbeiter für das Diakonische Werk Speyer begann, gab er seinen neu angekommenen Landsleuten Starthilfen. Er unterstützte sie bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen und bei der Familienzusammenführung, organisierte Sprachkurse und hielt in der Pfalz regelmäßige Sprechstunden. Um den Kontakt zur griechischen Kultur am Leben zu halten, regte Apostolakis die Gründung von Heimatvereinen und Tanzgruppen an. Später wurden zweisprachige Klassen für griechische Kinder sowie zwei Kindergärten in Ludwigshafen eingerichtet, wo noch heute ein Großteil der „pfälzischen“ Griechen lebt.

Apostolakis, der eine Priesterausbildung in der griechisch-orthodoxen Kirche absolvierte, sich aber nicht zum Priester weihen ließ, übernahm die Aufgabe beim Diakonischen Werk im Rahmen ökumenischer Beziehungen. Als er als Sozialarbeiter damit begann, hatte er für 7500 Menschen auf dem Gebiet der pfälzischen Landeskirche zu sorgen. „Hier tue ich die eigentliche Arbeit eines Priesters“, sagte er. Heute leben allein in Ludwigshafen etwa 2100 Griechen.

Im Ruhestand zurück nach Kreta

Apostolakis schied 1994 aus gesundheitlichen Gründen mit 56 Jahren aus dem Amt und kehrte auf seine Heimatinsel Kreta zurück. Für seinen Einsatz wurde er mit dem Kronenkreuz in Gold der Diakonie sowie dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Wegbegleiter beschreiben Apostolakis als hilfsbereiten, zuverlässigen und freundlichen Menschen. Auch im Ruhestand in seiner Heimatstadt Chaniá blieb er aktiv: Für die heimgekehrten Rentner war er Ratgeber bei Problemen mit Behörden und Versicherern in Deutschland. Dafür wurde extra eine deutsche Schreibmaschine nach Chaniá transportiert, erzählt Friedrich Kuntz vom Arbeitskreis „Lebendige Antike“. Apostolakis war Wegbereiter für Schülerfahrten des Theodor-Heuss-Gymnasiums nach Griechenland und knüpfte Kontakte zur Orthodoxen Akademie.