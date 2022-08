Ein Taschendiebstahl am Montag gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Comeniusstraße (Oggersheim) ist von einer installierten Videokamera aufgezeichnet worden. Das Opfer, ein 82 Jahre alter Mann, hatte diesen zunächst nicht bemerkt, weil er die Tasche für einen Moment unbeobachtet abgelegt hatte.

Der Dieb, der mit seiner Beute den Laden verlassen konnte, war 50 bis 60 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte schwarzes, kurzes Haar, eine kräftige Statur und führte einen roten Rollkoffer mit silbernem Griff mit sich. Der Mann trug eine kurze, graue Hose und ein rotes Polo-Shirt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621 963-2403 oder Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.