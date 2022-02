Zur Meldung „Videoüberwachung gegen Müllsünder kommt“ (1. Februar) präzisiert die Verwaltung, dass zu keinem Zeitpunkt eine flächendeckende Videoüberwachung Bestandteil des städtischen Konzepts gewesen sei. Dies sei somit auch nicht Gegenstand der Gespräche mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz gewesen, mit dem die Stadtverwaltung fortlaufend im Austausch sei. Der begrenzte Einsatz der Videoüberwachung sei von Anfang ausschließlich für problematische Stellen hinsichtlich illegaler Müllablagerungen vorgesehen, so die Verwaltung.

Kritik der Linksfraktion

Unterdessen spricht sich Linksfraktion im Stadtrat sich gegen eine Videoüberwachung zur Vermeidung von Vermüllungen aus, weil sie das falsche Instrument sei. Mit einer Videoüberwachung gaukelten die Verantwortlichen in der Stadt lediglich Aktionismus vor, denn Müll lasse sich durch Videokameras nicht beseitigen, so Fraktionschef Liborio Ciccarello. „Wo in Deutschland kam es durch Videoüberwachung zur Reduktion von Vermüllungen? Auf diese Frage hat die Stadtspitze bisher keine Antwort geliefert“, kritisiert er. Es sei davon auszugehen, dass eine Kameraüberwachung das Müllproblem nicht löse, sondern es allenfalls verlagere. Der Stadtrat habe im Mai einen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Vermüllungen beschlossen, der bisher nur im Ansatz umgesetzt worden sei.