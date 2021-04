Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann bestätigt auf Anfrage, dass es im März ein Gespräch zwischen ihm und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zum Thema Videoüberwachung gegeben hat. Steinruck hatte Ende 2020 angekündigt, dass sie bestimmte Stellen in der Stadt künftig mit Videokameras überwachen lassen möchte, um Müllsünder besser verfolgen zu können. Der Landesdatenschutzbeauftragte habe beim Gespräch mit der Oberbürgermeisterin unter anderem darauf hingewiesen, unter welchen allgemeinen Voraussetzungen eine Videoüberwachung möglich sein kann, teilt sein Sprecher auf Nachfrage mit. Es habe sich um einen „allgemeinen Austausch“ gehandelt.

Überwachung muss „angemessen“ sein

In einem nächsten Schritt soll die Stadtverwaltung dem Landesdatenschutzbeauftragten ein Konzept zu den angedachten Maßnahmen zukommen lassen. Ein solches liege ihm bislang nicht vor. In diesem Konzept „sollen unter anderem Aussagen zur Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maßnahme getätigt werden“, heißt es vom Landesdatenschutzbeauftragten. Anschließend wird Dieter Kugelmann das Konzept prüfen und dazu Stellung nehmen. Illegale Müllablagerungen sind in Ludwigshafen schon lange ein Problem. Erst kürzlich hat sich der Hauptausschuss für drastischere Strafen für Müllsünder ausgesprochen.