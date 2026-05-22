Es tut sich was im Victoria-Turm. Nur die oberen Stockwerke des fast 25 Jahre alten Bürohochhauses sind noch frei. Ein Besuch in einem von Mannheims höchsten Gebäuden.

Er ist ein Wahrzeichen Mannheims, der ein wenig aus dem Blickfeld geraten ist, obwohl er doch unübersehbar ist: Der Victoria-Turm wird 25 Jahre alt und zählt zu den älteren Gebäuden im Glückstein-Quartier. Lange nur für sich stehend, öffnet sich der blaue Glasbau inzwischen auch nach außen.

Der Blick reicht vom Wasserturm über den Fernmeldeturm bis zur Bergstraße. Foto: Marco Partner

30 Sekunden für 27 Stockwerke. Nur eine halbe Minute benötigt der Fahrstuhl vom Foyer bis in die oberste Etage. Fast an der Spitze des 97 Meter hohen Bürohochhauses angekommen, gibt es einen 360-Grad-Blick über ganz Mannheim und halb Ludwigshafen. Züge und Autos wirken wie aus einer Modellbahnwelt. Nur der Fernmeldeturm, das Collini-Center, die drei Wohnhäuser der Neckaruferbebauung, das MVV-Hochhaus und das Großkraftwerk erscheinen auf Augenhöhe, also gleichgroße Nachbarn zu sein.

Auslastung bei 85 Prozent

„An manchen Tagen ist die Aussicht nicht so gut, da schwebt man fast in den Wolken“, sagt Marcel Hoffmann von der Gloram Group. Seit 2021 ist das Frankfurter Immobilienunternehmen Eigentümer des im Mai 2001 eröffneten Turms, der als das höchste Bürogebäude Mannheims gilt. Ein rotes „Büroflächen zu vermieten“-Plakat ist noch an der Glasfront Richtung Helmut-Kohl-Straße angebracht. Der für die Vermietung zuständige „Head of Asset Management“ ist aber zufrieden. „Die Auslastung liegt bei 85 Prozent, nur die oberen Stockwerke sind noch frei“, sagt er. Sie sind noch eine Baustelle, denn alte Büroflächen werden umgewandelt, so wie das ganze Gebäude in den vergangenen Jahren modernisiert wurde. In der Corona-Pandemie, als Homeoffice das neue Arbeitsleben war, wurde der Turm von einer Tochterfirma der Ergo-Versicherung, ehemals Victoria, übernommen.

Der Lindenhofplatz entwickelt sich gerade von einer Durchgangspassage zum Verweilort mit Café und Restaurant. Foto: Marco Partner

„Wir hatten weniger die Befürchtung, ob Büros noch relevant sind, die Frage war eher: Wie können wir die neuen Anforderungen erfüllen, Technik und Nutzbarkeit optimieren?“, berichtet Hoffmann. Die zuvor umlaufenden Flure wurden teilweise geöffnet, Wände entfernt, ein flexibleres Raumkonzept entworfen. „Wir wollten weg von einer zu starken Verzimmerung, hin zum Open Space (offener Raum) und auf Kommunikation und Begegnung setzen, das Serviceangebot erweitern. Vor allem die Teeküche ist so ein neuer Klassiker, wo man sich trifft und austauscht – über die Arbeit oder Privates.“

Grundstein in der Lobby

Die Lage zwischen Rhein, Hauptbahnhof, Schlosspark und Lindenhof sowie die „Einzigartigkeit“ habe den Ausschlag für die Investition gegeben. „Der Turm ist sehr markant, er ist ein Landmark (Wahrzeichen). Wer viel mit dem Zug fährt, weiß dann einfach, dass er in Mannheim ist. Aber auch die Grundrisse sind besonders und sehr passend für uns“, erklärt er. Als „Riesenschritt“ bezeichnet Hoffmann die Vermietung an die Landesbank LBBW, außer Ergo nun der größte Mieter. Aktuell gebe es zehn Parteien sowie einen Branchenmix aus Bank, Versicherung, Berater für Wirtschaft, Unternehmen und Automobilzulieferer.

Auch Ludwigshafen und den Rhein hat man vom Victoria-Turm aus im Blick. Foto: Marco Partner

In der ebenfalls neu gestalteten Lobby liegt noch der Grundstein. Am 20. Oktober 1999 war Baubeginn, dann wurde das Projekt der Architekten Albert Speer & Partner in 20 Monaten geschaffen. „Es ist wohl eines der am schnellsten gebauten Hochhäuser in Deutschland, es gab damals aber auch technische Zugeständnisse, die wir jetzt aufarbeiten mussten“, sagt Hoffmann. Die doppelte Glasfassade mit Sonnenschutz sei zwar wirkungsvoll, aber lüften bringt wenig, wenn nochmal eine Glasscheibe zur Außenwelt liegt.

Glückstein-Quartier ist keine Konkurrenz

„Es wurde damals eine Betonkernaktivierung, aber keine Lüftungsanlage für die Büroflächen eingebaut, vielleicht war das der schnellen Bauzeit geschuldet“, erklärt der Verwalter. „Die Sommer wurden wärmer, der Victoria-Turm hat den Ruf, ein warmer Glaskasten zu sein. Diesem Klischee aber konnten wir mit Maßnahmen entgegenwirken.“ Etagenweise wurden dezentrale Lüftungen eingebaut, die Bauteilaktivierung wurde optimiert, um bei Bedarf Kälte zu erzeugen. „Das Klimakonzept funktioniert wie eine umgekehrte Fußbodenheizung, nur dass kaltes Wasser durchläuft. Der Turm kann nun absolut mit modernen Gebäuden mithalten.“

Arbeiten mit Aussicht: Im 27. Stockwerk wird gerade ein Konferenzraum eingerichtet. Foto: Marco Partner

Das neue Glückstein-Quartier mit seinen Glaspalästen betrachtet er nicht als Konkurrenz, sondern als Belebung. „Es gibt nun Hotels, Restaurants, weitere Büros, einfach mehr Leben. Die Zeiten sind vorbei, in denen sich Bürotürme nur nach außen abschotten. Wir wollen einen Mehrwert bieten, und wenn es auch nur eine interessante Arbeitsstätte ist“, sagt der Verwalter. Das Erdgeschoss wurde mit Kantine, nach außen offener Espresso-Bar, Dusche für Radpendler und barrierefreier Toilette neu gestaltet. Gegenüber gibt es eine Asia-Fusions-Küche.

Nur noch die derzeit umgestalteten oberen Stockwerke des fast 100 Meter hohen Turms sind nicht vermietet. Foto: Marco Partner

Der Lindenhofplatz wirkt belebter, ist keine reine Durchgangspassage mehr, sondern ein Ort zum Verweilen. Ein Fahrradparkhaus soll noch dazu kommen. „Für uns ist das wie ein Geburtstagsgeschenk“, sagt Hoffmann über das stille Jubiläum. 2027 sollen auch Haltestellen für die neue Stadtbahn (Linie 16) errichtet werden.