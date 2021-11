„Wissen ist Macht – Arbeiterbildung in der Pfalz vom Kaiserreich bis in die Anfänge der Bundesrepublik“ – so lautet der Titel eines Vortrags von Klaus Jürgen Becker an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Donnerstag, 18. November, ab 19 Uhr. Der Vortrag ist Teil der Jubiläumsveranstaltungen anlässlich 120 Jahre VHS Ludwigshafen. Er findet im Vortragssaal statt, der Eintritt ist frei. Anhand zahlreicher Bilddokumente wird der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs in seinem Vortrag die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Ludwigshafen ab 1871 skizzieren und aufzeigen, wie wichtig für deren Entstehung und wachsendes Selbstbewusstsein die eigenständig organisierten Ansätze der Arbeiterbildung waren. Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2238, per E-Mail an info@vhs-lu.de oder im Netz unter www.vhs-lu.de.