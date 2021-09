Viele Frauen stehen finanziell auf eigenen Beinen. Aber immer noch – oder auch wieder – gibt es Frauen, die sich in einer Partnerschaft beruflich einschränken und darauf vertrauen, dass sie durch ihre Ehe abgesichert sind. Die Realität sieht oft anders aus und nach einer Trennung verlieren Frauen häufig ihre finanzielle Basis. „Ein Mann ist keine Altersvorsorge – Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“ heißt ein Online-Vortrag der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Mittwoch, 6. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr. Die bekannte Buchautorin, Kolumnistin und Finanzexpertin Helma Sick räumt mit Illusionen auf und zeigt an konkreten Beispielen, was Politik, Wirtschaft und Frauen selbst dagegen tun können. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen bis 5. Oktober: unter Telefon 0621 504-2238, online auf www.vhs-lu.de oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.