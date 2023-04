In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Ludwigshafen, Frankenthal, Rhein-Pfalz-Kreis findet am Mittwoch, 26. April, 18 Uhr, in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen eine Veranstaltung zur Betreuungsrechtreform statt, die am 1. Januar in Kraft getreten ist. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine stellen die wichtigsten Änderungen im Betreuungsrecht vor, im Anschluss können Zuhörer Fragen stellen. Der Vortrag ist kostenfrei und findet im Vortragssaal der VHS, Bürgerhof (Mitte), statt. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Ihr Mut schafft Perspektiven“. Anmeldung unter Telefonnummer 0621 504-2238 oder im Netz: www.vhs-lu.de.