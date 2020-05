Die Volkshochschule (VHS) musste wegen der Corona-Verordnungen seit 18. März ihre Pforten für den gesamten Kursbetrieb schließen. Ab heute dürfen die VHS in Rheinland-Pfalz den Präsenzunterricht für Schulabschlusskurse und Grundbildungsangebote wieder aufnehmen. Die VHS beginnt den Betrieb mit zwei Realschulkursen und zwei Grundbildungskursen. Die Teilnehmer wurden bereits informiert.

„Natürlich halten wir die Hygiene- und Sicherheitsregelungen genau ein. Wir sind in diesem Umfang für den Kursbetrieb gut vorbereitet“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Für die Volkshochschulen gilt derselbe Corona-Hygieneplan wie für die Schulen in Rheinland-Pfalz. Ganz besonders auf die Wegführung, auf Abstandsregeln, Einlasskontrollen, ausreichende Handwaschgelegenheiten und zusätzliche Hände- und Flächendesinfektion nach den geltenden Bestimmungen werde in der VHS geachtet. Die Räume würden nur einmal am Tag nach festem Sitzplan belegt, die Bestuhlung sei auf eine maximale Belegung mit 15 Plätzen reduziert. Eine Maskenpflicht gelte für alle Wege im Gebäude, nur am Sitzplatz dürften die Masken abgenommen werden. Um den Kursbetrieb und die Verwaltung so weit wie möglich voneinander zu trennen, finden die Kurse laut Stadt überwiegend in Etagen ohne Büroräume statt.

„Diesen Weg werden wir weitegehen“

„Wir freuen uns, dass es nun schrittweise mit dem Präsenzunterricht wieder losgeht. Allerdings konnten wir in den letzten Wochen den Online-Unterricht sehr stark ausbauen. Bald 20 Kurse werden nun in der VHS-Cloud durchgeführt. Dazu kommen drei Online-Tutorien im VHS-Lernportal sowie Vorträge und begonnene Kurse, die mit verschiedenen Videokonferenztools weitergeführt werden“, sagt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Die damit verbundene Konzeptarbeit empfänden alle Beteiligten als anregend und spannend. „Diesen Weg werden wir auf jeden Fall auch mit einer fortschreitenden Öffnung weitergehen.“