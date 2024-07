Die Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen (VHS) hat ihr Programm zum Herbstsemester 2024 veröffentlicht. Es ist online unter www.vhs-lu.de einsehbar und auch als Download verfügbar. Es liegt zudem in gedruckter Form unter anderem in der VHS aus, aber auch in der Tourist-Information.

Das neue Semester beginnt am 9. September. Anmelden kann man sich für Kurse jederzeit online u oder montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238. Die Geschäftszeiten für die persönliche Anmeldung sind: montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 15 Uhr.