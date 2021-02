Ihr Rauchfrei-Programm bietet die Volkshochschule (VHS) im aktuellen Semester coronabedingt im Netz per Videokonferenz an. Los geht es am Donnerstag, 25. Februar. Der Kurs besteht laut VHS aus vier Terminen bis zum 18. März. Er richtet sich an Menschen, die das Rauchen aufgeben möchten. Die vier Termine finden als Videokonferenz statt. Auch zwischen den Terminen findet eine Online-Betreuung durch die Dozentin statt, bei der die Teilnehmer sich austauschen und gegenseitig motivieren können. Auch eine telefonische Nachbetreuung gehört zum Programm. Eine zumindest teilweise Erstattung der Gebühr von 165 Euro durch die gesetzlichen Krankenkassen ist laut Stadt denkbar. Das Programm wurde vom Münchener Institut für Therapieforschung in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18. Februar. Anmeldung unter Telefon 0621/504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.