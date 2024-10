Die Athleten-Bouler des Vereins für Sport und Körperpflege (VfSK) Oppau 1900 spielen am Wochenende um den Aufstieg in die Deutsche Pétanque Bundesliga.

Nach einer soliden Saison in der höchsten rheinland-pfälzischen Pétanqueliga zogen die Athleten-Bouler in einem spannenden Finale in Wittlich mit dem Titel des Rheinland-Pfalz-Meisters das Ticket für die Teilnahme an der Bundesliga-Relegation in Saarbrücken-Gersweiler.

Zehn Landesmeister aus den deutschen Landesverbänden spielen vier Aufsteiger für die kommende Bundesligarunde aus. Vorsitzender und Teamcoach Jürgen Hatzenbühler: „Es ist für Vereine ein sehr hohes Ziel und auch eine Bereicherung des Images, allein schon die Relegation erreicht zu haben. Aber ein noch größeres Ziel ist es, unter den ersten Vier dieses Wochenendes zu sein.“

Spiele werden live übertragen

Für den Landesverband Rheinland-Pfalz heißt es natürlich auch Daumen drücken, nach dem Abstieg der Oppauer und des BC Herxheim ist kein Vertreter mehr in der Bundesliga. VfSK-Mannschaftsführer Leander Becker glaubt, dass die Mannschaft mit diesem Druck gut umgehen kann, da das eigentliche Saisonziel bereits geglückt ist: die Mannschaftsleistung zu konsolidieren, den Nachwuchs einzubinden und die Mannschaft weiter zu verjüngen. „Wir können in der Aufstiegsrunde ganz entspannt aufspielen, da ein Wiederaufstieg nach dem Abstieg so gar nicht geplant war“, sagt Becker.

Für Oppau stehen fünf Begegnungen gegen die Mitbewerber an. Ziel ist es, einen der ersten vier Plätze zu erreichen. Der Deutsche Pétanque Verband wird Spiele aus der Halle in Gersweiler auf seinem Youtube-Kanal übertragen, aber auch Fans vor Ort werden erwartet. Einige Athleten-Bouler werden anreisen, um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen.