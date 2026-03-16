Der VfSK Oppau 1900 erweitert sein Sportprogramm mit rhythmischen Bewegungsangeboten für Kinder und Erwachsene. Drei neue Kurse bietet der Verein inzwischen an.

Seit Montag, 9. März, gibt es in der Athletenhalle des VfSK Oppau in der Friedrichstraße mit „Fitness für Senioren“ ein neues Angebot für Senioren höheren Alters wie auch für mobilitätseingeschränkte Personen. Der wöchentliche Kurs (montags, 17 bis 18 Uhr) ist eine Kombination aus rhythmischem Bewegungstraining oder auch rhythmischer Stuhlgymnastik für Flexibilität in Verbindung mit Atemtraining. Das Angebot steht laut Verein unter dem Motto „sanft bewegen, sicher stärken und beweglich bleiben“. Dieser seniorengerechte Kurs kombiniert das zum Teil rhythmische Sitz-Work-out mit wohltuenden Flexibilität- und Atemübungen. Gleichzeitig wird mit dem Kardiotraining im Sitzen oder Stehen eine kreislauf- und herzstärkende Verbesserung angestrebt. Der Kurs ist laut Verein ideal für Senioren und Wiedereinsteiger.

„Zuma für Kids“ ist ein weiteres neues Angebot des VfSK Oppau. Der Kurs ist immer dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Im Mittelpunkts stehen ausgelassenes Bewegen, Tanzen und Powern mit Zeljka, die mit den Kindern ein Bewegungsprogramm absolviert. „Zu schnellen Rhythmen und lauter Musik kann man sich austanzen wie in der Disco und kann damit alle Energie in Bewegung umsetzen“, teilt der Verein mit.

Kardio und Krafttraining

Der dritte Kurs im neuen Angebot des Vereins ist „Powerhouse für Junggebliebene“. Dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr gibt es Zumba und Varied Intensity Training (VIT) zur Verbesserung der körperlichen Fitness. Für alle Interessierten, die mehr wollen, als nur zu tanzen. Das VIT-Format kombiniert Kardio mit effektivem Krafttraining – „für einen starken, fitten und definierten Körper“, so der Klub. Dabei helfen sollen ein separates Krafttraining mit Hanteln, elastischen Bändern und dem Eigengewicht, Core-Training für die Stärkung der Körpermitte in beiden Segmenten, Mobilität & Stretch, die dynamische Mobilisation im Warm-up und ein entspannendes Cool-down. Der Kurs wendet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, die Fett verbrennen und Muskeln aufbauen wollen sowie Training mit Party-Vibes lieben.

In der Einführungsphase sind alle Angebote für Mitglieder des VfSK Oppau im Mitgliedsbeitrag enthalten, für Nichtmitglieder besteht die Möglichkeit, eine Mehrfachkarte (zehn Einheiten) zu erwerben.