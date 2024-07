Das Team der Athleten-Bouler 2 der VfSK Oppau hat sich die Meisterschaft in der Regionalliga Süd gesichert und und steigt in die Rheinland-Pfalz-Liga auf.

Die zweite VfSK-Mannschaft erlebte beim Heimspieltag in Oppau einen unvergesslichen letzten Spieltag in der Regionalliga Süd. Mit zwei hart erkämpften Siegen gegen die Mannschaften aus Pirmasens sicherten sie sich die Meisterschaft. Sie stehen damit als Aufsteiger in die Rheinland-Pfalz-Liga fest.

Die erste Begegnung gegen Pirmasens 1 gestaltete sich besonders spannend. Nachdem die Tripletten ausgeglichen geendet hatten, mussten die Doubletten über den Sieg entscheiden. Während das Doublette 2 eine deutliche Niederlage hinnehmen musste, gewann die Doublette 1 und die Doublette Mixte ihrerseits die Partien. Am Ende stand damit ein 3:2-Erfolg fest. Parallel dazu besiegte Hauenstein den direkten Verfolger Landau 1, was den Athleten-Boulern eine erste Vorlage zur Meisterschaft verschaffte.

In der zweiten Partie gegen Pirmasens 2, die bereits als Absteiger feststanden, gab es zunächst unerwartete Schwierigkeiten. Nach einem ausgeglichenen Start in den Tripletten zeigten die Athleten-Bouler jedoch in den Doubletten ihre Stärke und gewannen klar mit 13:1 und 13:2. Der entscheidende Sieg wurde dann mit einem weiteren Erfolg im Doublette 2 zum 4:1 besiegelt.

Die Mannschaft, bestehend aus Hannah Schneider, Sandra Gotha, Ulli Stengel, Kenny Gotha, Jürgen Hatzenbühler, Richard Bach, Sascha Stengel, Tom Stengel und Walter Becker, unterstützt durch Lea Becker und Valentin König sowie am letzten Spieltag von Coach Carsta Glaser hat mit einer geschlossenen Teamleistung und großem Einsatz den Titel errungen. „Dies macht die Abteilung und den gesamten Verein stolz“, erklärt Hatzenbühler.

Ein besonderer Dank gilt laut Hatzenbühler auch den nicht spielenden Abteilungsmitgliedern, die das Team tatkräftig unterstützt haben, sowie dem Team hinter der Theke und bei der Verpflegung, die für das Wohl der Gäste sorgten. Die Hauensteiner Mannschaft, die aufgrund ihres Sieges gegen das Team Landau 1 maßgeblich zur Entlastung der VfSK-Mannschaft beigetragen hatte, wurde dafür am Ende mit dem dritten Platz und von den Gastgebern mit einer Runde Pastis belohnt.