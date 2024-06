Das Sommerfest des VfR Friesenheim am Samstag, 15. Juni, Vereinsgelände in der Teichgasse 30, nutzt das Polizeipräsidium als Gelegenheit, den Polizeiberuf vorzustellen. Einstellungsberater der Inspektion 2 werden zwischen 14 und 16.30 Uhr mit einem Infostand und einem Streifenwagen vor Ort sein, um Fragen zu Job, Praktika, Einstellungstest oder zum Studium an der Hochschule der Polizei zu beantworten. Weitere Infos gibt’s im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz.