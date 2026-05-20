Einst waren sie Fußballer beim VfR Friesenheim, jetzt haben sie den Ball gegen kleine Metallkugeln eingetauscht. Was dennoch geblieben ist und was sie verbindet.

Es ist ein Montag im Mai, 17.30 Uhr. Etliche der Boulespieler des VfR Friesenheim sind schon am Vereinsgelände an der Teichgasse. Innerhalb der nächsten halben Stunde trudeln noch ein paar Kameraden ein. Am Ende sind es 18 Sportler, was in etwa dem Durchschnittsbesuch entspricht. Sie alle eint, dass sie früher für den VfR Fußball gespielt haben, viele von ihnen waren zudem auch Jugendtrainer. Jetzt sind sie in die Jahre gekommen, mit dem Kicken wird es immer beschwerlicher. Aber sie bleiben ihrem Klub trotzdem erhalten. Den Ball haben sie gegen die kleinen Eisenkugeln eingetauscht. Deutlich ist zu sehen, dass ihnen dies Spaß macht und dass der Ehrgeiz nicht verloren gegangen ist.

Der Flachs blüht, und um einen coolen Spruch sind die rüstigen Senioren nicht verlegen. „Die bescheißen, die Alten“, sagt Jürgen Held, früher ein erstklassiger Torhüter, der zudem als Coach der ersten Garnitur mit dem Team 2009 in die A-Klasse aufgestiegen ist. Seinem Gesicht ist zu entnehmen, dass er dies natürlich nicht ernst meint. Der einzige „Fremde“ ist Harald Hammer, der einst für den Ludwigshafener SC auflief, jetzt aber in Friesenheim wohnt. Und da man sich untereinander gut kennt und Hammer ein angenehmer Typ ist, wurde er wie selbstverständlich in den Kreis der VfR-Bouler aufgenommen.

2017 Abteilung gegründet

Bei einem Wandertag der „Alten Herren“, also der Fußballer weit jenseits der 30, wurde 2016 die Idee geboren, eine Boulebahn zu bauen. „Anfänglich habe ich Pool-Bar statt Boulebahn verstanden. Aber das Missverständnis war schnell aufgeklärt“, berichtet Rainer Adner schmunzelnd. Auch er ist einer aus der Zeit, als der VfR noch ans Tor der Bezirksliga klopfte. Der Vorschlag, eine Bouleabteilung zu gründen, stieß auf große Begeisterung, denn jetzt konnte man sich regelmäßig sehen. An oben genanntem Montag war der unverwüstliche Horst Niederdorf mit 92 Jahren der älteste, der 55-jährige Stefan Wiesnet der jüngste Akteur, ein Schalke-Fan, der passend zum Bundesliga-Aufstieg der Knappen im blauen Trikot des Traditionsvereins erschienen war.

„Am 8. Mai 2017 wurde im Clubhaus die Boule-Abteilung des VfR gegründet“, blickt Peter Jung, eines der ältesten Mitglieder und früher ein technisch starker und torgefährlicher Spieler, zurück. Jeder, der mitmachen wollte, entrichtete zum Einstand einen Obolus, und auch der Verein beteiligte sich an den Kosten. „17,5 Tonnen Material wie Betonestrich, Zement, Rheinsand oder Gehwegplatten wurden in Eigenregie an 24 Montagen von den Mitgliedern verarbeitetet“, erzählt Jung. Maurermeister Raimund Harder hatte die Bauaufsicht. Am 23. Oktober war es soweit. Das etwa 15x4 Meter große Boulefeld wurde eingeweiht und wird seitdem jeden Montag genutzt. Die angrenzende Hütte erhielt inzwischen ein neues Dach.

Teils eigene Regeln

Mit den Regeln nehmen es die Friesenheimer nicht so bierernst. Einen Abwurfkreis gibt es nicht, und die 13 Punkte, die man für den Gewinn benötigt, wurden auf neun reduziert, damit Akteure schneller zum Spielen kommen. Die aktuellen Punkte werden auf einer grün-weißen VfR-Tafel anzeigt. Gespielt wird bei jedem Wetter, und für den Winter gibt es Flutlicht. „Wir spielen drei gegen drei. Die Teams werden nach der Reihenfolge des Eintreffens gebildet“, erklärt Gerd Weidemann, auch einer, der noch die besseren Fußballtage miterlebt und mitgeprägt hat. Seitlich der Spielfläche steht eine Bank, von der aus man bequem das Geschehen verfolgen kann.

„Das sind die Gewinnerkugeln“, ruft Thomas Herzog den Gegnern zu. Und in der Tat kommt er ganz nahe an das „Schweinchen“, eine kleinere Holzkugel, heran. Mit seiner Kugel möglichst nahe am „Schweinchen“ zu sein, ist das Ziel. Da wird auch mal der Zollstock gezückt und die Entfernung abgemessen. Oft entscheiden dann Zentimeter. In diesem Durchgang ist Jürgen Held der Beste, was einen Mitspieler zum Satz „Held ist unser Held“ animiert. Die Verlierer eines jeden Duells entrichten pro Kopf einen Euro in die Mannschaftskasse. Das summiert sich im Laufe eines Abends. Gewinnen will jeder, und es wird auch schon mal kontrovers und lautstark diskutiert. Aber spätestens wenn die letzte Kugel geworfen ist, ist alles vergessen.

Ausflüge als Höhepunkte

Denn wie beim Fußball folgt auch beim Boule die dritte Halbzeit, also das gemütliche Zusammensitzen im Clubhaus. Dann werden Geschichten von früher erzählt, als man eigentlich immer die bessere Mannschaft war und Spiele unglücklich verloren wurden. „Höhepunkte für uns sind der dreimal pro Jahr stattfindende Wanderausflug, den Jupp Ullrich organisiert, sowie der jährliche Drei-Tage-Ausflug mit der Bahn, der Hotel-Übernachtungen beinhaltet, und um den sich meist Manfred Lemcke kümmert“, erzählt Adner. Da ging es unter anderem nach Wuppertal, Biberach, Saarlouis oder Bochum – kulturelle oder sportliche Termine inklusive, zuletzt das Drittligaspiel zwischen RW Essen und dem 1. FC Saarbrücken.

Die Boulespieler des VfR sind eine reine Männerrunde. Da bleibt die Frage, was ist mit den besseren Hälften der ehemaligen Fußballer? Sind die auch irgendwie involviert? Keine Frage, jährlich findet ein Grillfest statt, zu dem selbstredend auch die Frauen eingeladen werden. „Dann ist gesichert, dass genügend Salate da sind“, sagt einer feixend und die anderen lachen. Von wem der Spruch ist, soll hier aus Diskretionsgründen verschwiegen werden. Und von den Boulespielern wird man ihn ganz gewiss auch nicht erfahren.