Das 18. Paul-Klein- und 2. Heiner-Langknecht-Gedächtnisturnier für Nachwuchsringer des ASV Ludwigshafen hat internationalen Besuch. Ein Verein aus der Pfalz dominiert.

Der VfK 07 Schifferstadt war mit sechs Klassensiegen, sieben zweiten und sechs dritten Plätzen der erfolgreichste Verein beim gutbesetzten 18. Paul-Klein- und 2. Heiner-Langknecht-Gedächtnisturnier für Nachwuchsringer des ASV Ludwigshafen im freien Stil. Insgesamt 231 Ringerinnen und Ringer im Alter von acht bis 18 Jahren aus 23 Vereinen nahmen in fünf Alters- und 52 Gewichtsklassen an dem Traditionsturnier teil, das durch den Start von 14 Jugendringern aus Aserbaidschan einen internationalen Anstrich hatte. Jeweils drei erste, zweite und dritte Plätze gingen an den Turnierausrichter ASV Ludwigshafen. Aserbaidschan und der AV 03 Speyer stellten jeweils vier Klassensieger. Die weiteren pfälzischen Vereine belegten mit ihren Einzelsiegern hintere Plätze: 9. AC Thaleischweiler (zwei Sieger), 11. TSG Haßloch (2), 12. RSC Olympia Neustadt (2), 15. AV 23 Pirmasens (2) und 16. ASV Pirmasens (1). Mit 28 Teilnehmern stellte der VfK 07 Schifferstadt die meisten Turnierringer vor dem ASV Ludwigshafen (26).

22 Sieger aus der Pfalz

Aus der Pfalz wurden 22 Nachwuchsathleten in ihren Alters- und Gewichtsklassen in die Siegerlisten eingeschrieben: Anna May, Bifora Nuri, Lena Ernst, Musa Günes, Til Busch, David Tasaev (alle VfK 07 Schifferstadt), Sayfullah Nikaev, Patryk Alexander Spruta, Richard Ralf Böhringer, Viktoria Zhanna Böhringer (alle AV 03 Speyer), Philipp Wegwiz, Laura Rimmer (beide RSV Olympia Neustadt), Volodymir Draga, Akai Alzanbekov (beide TSG Haßloch), Alexander Groh, Robert Walter (beide AC Thaleischweiler), Yaman Günes, David Steckler, Danilo Lehr (alle ASV Ludwigshafen), Tymur Pleshkov (ASV Pirmasens), Davyd Porpilashvili, Shayla Marie Hill (beide AV 23 Pirmasens).

Zweite Plätze belegten folgende 20 Turnierteilnehmer: Miriam Ramirez, Halil Ömer Yilmaz, Damian Maier, Leo Schneider, Emil Schabaker, Yasin Panzer, Lew Godunov (alle VfK 07 Schifferstadt), Jana Rimmer, Thomas Francis Maher (beide RSV Olympia Neustadt), Semen Pomomarov, Sayron Karapethian, Mark Dulin, Arthur Marmis (alle AC Thaleischweiler), Ishak Caylan, Nikola Tismer, Baker Naseri (alle ASV Ludwigshafen), Saydali Makhsudov (AV 03 Speyer), Leon Schmitt (TSG Hassloch), Tara Anne Hill (AV 23 Pirmasens), Fasega Alimi (ASV Pirmasens). Als Klassendritte beendeten 18 Ringerinnen und Ringer das Turnier: Melina Klein, Tervel Jonne Kurt (beide AV 03 Speyer), Gracian Waldemar Dusza, Mias Marini, Sandro Mike Lehr (alle ASV Ludwigshafen), Maxim Andrusiak Alexandru Codreanu, Ilja Müller (alle AC Thaleischweiler), Johannes Bleh, Jakob May, Said Mubin Nuri, Mert Aslan, Luis Henrik Tremmel, Marie Sophie Fischer (alle VfK Schifferstadt), Vincent Ellenberger, Giovanni Bari (beide AV 23 Pirmasens), Niklas Sabelfeld, Arian Rahimi (beide TSG Haßloch).