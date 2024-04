In die kurpfälzische Ringerszene kommt auf dem Transfermarkt allmählich Bewegung. Der VfK Schifferstadt verliert zwei Ringer an höherklassige nordbadische Vereine.

Aliaksandr Hushtyn, der schon in der Zweiten Bundesliga auf der Matte stand, wechselt zum Bundesligisten und dreifachen deutschen Meister SV Germania Weingarten. Manolis Azoidis schließt sich dagegen dem Zweitligisten RKG Reilingen/Hockenheim an.

Der 29-jährige Weißrusse Aliaksandr Hushtyn hätte beim VfK Schifferstadt in der nächsten Saison der rheinland-pfälzischen Oberliga durchaus eine wichtige Rolle spielen können, denn er wird im Sommer als Vertreter Weißrusslands an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Die Startberechtigung dafür schaffte er zuletzt beim Olympia-Qualifikationsturnier in Baku.