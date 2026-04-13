Der VfK 07 Schifferstadt hat sich für seine Ringerinnen und Ringer ein hierzulande einmaliges Trainerteam von internationalem Rang zusammengestellt.

Nach dem ehemaligen Bundesliga-Athleten Erol Bayram (48), der seit 2011 überwiegend die VfK-Freistilringer betreut, kamen nun innerhalb von nur vier Monaten mit dem zweifachen Olympiadritten, Vizeweltmeister, dreimaligen EM-Dritten und WM-Dritten sowie viermaligen deutschen Meister Denis Kudla (31) für die „Klassiker“ und der Olympiateilnehmerin und Vizeweltmeisterin Nina Hemmer (33) für die weiblichen und jugendlichen VfK-Talente zwei erfahrene Ausbilder hinzu, die den Verein zu einem Trainingscamp von internationalem Ausmaß machen. Unterstützt wird das renommierte Trio weiterhin von „Eigengewächs“ Dominik Schmitt, der bisher allein für die Jugend und weiblichen Ringer des VfK 07 Schifferstadt zuständig war.

Die drei Ringertrainer mit Erfahrung auf Ringermatten in aller Welt werden sich ihre Aufgaben bei den Schifferstadtern „stilartgerecht“ teilen. Erol Bayram, der aus personellen Gründen zuletzt die VfK-Ringer beider Stilarten betreute, wird sich in Zukunft wieder mehr auf den freien Stil konzentrieren. Denis Kudla ist für die „klassische“ Variante im griechisch-römischen Stil zuständig, und Nina Hemmer wird sich ab Montag überwiegend um die weiblichen Athleten, aber auch um die Jugend kümmern. Da alle drei in der Pfalz leben, wird es keine „logistischen“ Probleme geben: Bayram und Kudla wohnen seit Jahren in Schifferstadt, die gebürtige Kölnerin Nina Hemmer, die zuletzt dem AC Ückerath angehörte, ist nun im südpfälzischen Hochstadt zu Hause.

Während Bayram und Kudla wegen ihrer erfolgreichen aktiven Zeit beim VfK 07 Schifferstadt in Sachen Bekanntheitsgrad einen „Heimvorteil“ haben, ist Nina Hemmer derzeit in der Pfalz eher für Experten des Ringens eine feste Größe. Dabei hat die Rheinländerin, die bei einer Körpergröße von 1,65 Metern in ihrer aktiven Zeit etwa 53 Kilogramm auf die Waage brachte, kaum weniger nationale und internationale Erfolge zu verzeichnen als ihre beiden männlichen Kollegen.

Sie war fünfmal deutsche Meisterin, nahm 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teil, wurde 2021 Vizeweltmeisterin und zuvor zweimal Dritte bei den Europameisterschaften (2016 und 2017), die sie 2012 als Siegerin bei den Juniorinnen beendet hatte, war Militär-Weltmeisterin (2018) und holte mehrmals WM- und EM-Silber und -Bronze vor allem bei Juniorenwettbewerben.