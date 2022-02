Mit Hähnchenbrustfilet und Kohlrabigemüse geht am Sonntag die 25. Mannheimer Vesperkirche zu Ende. Vier Wochen lang erhielten hier bis zu 590 Menschen täglich nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern vor allem Zuwendung. Rund zwei Drittel der insgesamt rund 13.000 Mahlzeiten wurde in Zeiten der Pandemie zum Mitnehmen ausgegeben.

Für vier Wochen wurde die Konkordienkirche in den Innenstadtquadraten wieder zu einem kleinen Stück Himmel auf Erden. Denn gerade die Klientel der Vesperkirche sei besonders von der Pandemie betroffen. Nicht allein durch die fehlenden finanziellen Mittel, sondern auch durch den fehlenden Zugang zu sozialen Kontakten. Wo normalerweise das Vorzeigen des Sozialausweises den Zugang zu Bädern oder Parks gewährt hatte, muss man sich mittlerweile vorab elektronisch für ein Zeitfenster einbuchen. „Diese Möglichkeit haben viele unserer Gäste gar nicht“, schimpfte Pfarrerin Ilka Sobottke.

„Wir sind ein trotziges Engagement gegen Einsamkeit und Armut“, beschrieben die Seelsorgerin und der evangelische Stadtdekan Ralf Hartmann das Wirken der Vesperkirche in der Jubiläumsausgabe. „Alles, was Menschen angetan wird, können wir zumindest für vier Wochen egalisieren.“ Dafür habe sich der enorme Aufwand gelohnt. Als erste Vesperkirche in Baden-Württemberg habe man sich trotz der Pandemie für ein gemischtes Angebot entschieden, die Gäste, nach 2-G-Plus-Bedingungen, auch im Kirchenschiff bewirtet.

„Müde und aufgewühlt“

„Denn gerade die Einstellung, dass bei uns jeder willkommen ist, hat uns über all die Jahre stark gemacht“, betonte Sobottke. Ein Versprechen, dass durch die Zugangsbeschränkungen gebrochen, aber durch die Essen zum Mitnehmen ein wenig ausgeglichen worden ist. Und die Pfarrerin sah sich zum Ende durch die strikte Richtlinie, Gäste und Helfer zusätzlich zum Impfstatus noch einmal zu testen, bestätigt. „Wir haben fast jeden Tag jemanden mit einem positiven Testergebnis nach Hause geschickt.“ Die Gäste wurden immerhin mit einem Essenspaket für die ganze Quarantäne-Woche versorgt.

„Müde, stolz und aufgewühlt“, so beschrieb Hartmann zum Abschluss die Stimmungslage bei den Machern der Veranstaltung. Stolz, weil die Vesperkirche trotz Pandemie wieder durchgeführt worden konnte, müde, weil Organisatoren und die täglich 47 Ehrenamtlichen eine Menge gearbeitet haben, und aufgewühlt, weil die Vesperkirche wie in einem Brennglas das gesellschaftliche Problem der Armut verdeutlicht. „Man hat hier gesehen, wie gut allein die Zuwendung den Menschen tut und man empfindet Ohnmacht und Schmerz, weil man den Menschen in dieser Lage nicht mehr helfen kann“, so Hartmann.

„Habe Angst vor dem Sonntag“

Praktikantin Melissa Sobottke, Nichte der Pfarrerin, berichtete von vielen Erfahrungen aus den Gesprächen mit den Gästen. „Da gibt es Menschen, die einfach nur versuchen zu überleben und deshalb unendlich dankbar für eine Spende von Isomatte und Schlafsack waren – die haben richtig gestrahlt.“ Menschen, die jahrelang Angehörige gepflegt haben, aber nach deren Tod praktisch mittellos auf der Straße stehen, aber auch Menschen, die trotz einer Vollzeitarbeit unterhalb der Armutsgrenze leben und nach wie vor enorm viele Rentnerinnen.

Für all diese Menschen engagierte sich die Mannheimer Vesperkirche. Und die schätzen das Angebot: „Ich habe richtig Angst vor dem Sonntag, weil das der letzte Tag ist“, machte einer aus seinem Herzen keine Mördergrube.