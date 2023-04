Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Pfosten, viele Verkehrszeichen. Doch was haben sie zu bedeuten? Das hat eine Leserin gefragt. Wir erklären, was es mit solchen Schilderbäumen auf sich hat.

Selbst wer häufig im Straßenverkehr unterwegs ist und meint, sich mit den Verkehrsschildern und ihren Bedeutungen auszukennen, kommt in dem deutschen Schilderwald wohl ab und an einmal an seine