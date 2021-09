Ein verwirrter Paketzusteller, der im Bereich der Fußgönheimer Straße in Ruchheim gegen Verkehrsschilder schlagen und verwirrt umherirren würde, ist am Dienstag der Polizei gemeldet worden. Wie ein Zeuge angab, hatte der Mann zudem seine Paket-Zustellungsbenachrichtigungen auf den Windschutzscheiben mehrer Autos hinterlassen – augenscheinlich um „Knöllchen“ zu verteilen. Laut Polizei reagierte der Paketzusteller zunächst nicht auf die Ansprache der herbeigerufenen Beamten und redete völlig zusammenhangslos. Statt seine Personalien anzugeben, habe er erklärt, mit seinem Paketfahrzeug weiterfahren zu wollen und sich unkooperativ gezeigt. Die Beamten fesselten daraufhin den Paketzusteller, weil sie fürchteten, dass er verkehrsuntüchtig in sein Fahrzeug steigen könnte. Der Mann habe allerdings weiterhin versucht, zum Paketfahrzeug zu gelangen, die Polizisten beleidigt und wild um sich getreten. Wegen seines Verhaltens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um herauszufinden, ob er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.