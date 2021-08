Ein offenbar psychisch kranker Mann hat sich in einem Geschäft in der Ludwigshafener Innenstadt entkleidet und das Personal, Kunden sowie Passanten angepöbelt. Die alarmierte Polizei bat den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) um Unterstützung, der bei Vorfällen mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung zuständig ist. Der KVD fand den Mann am Freitag gegen 13.40 Uhr auf einer Bank sitzend in der Bismarckstraße. Im Gespräch mit den Einsatzkräften stimmte der 52-Jährige der Aufnahme in eine Klinik zu, zeigte sich aber in der Folge nicht kooperativ, sondern schrie und sang lauthals, teilte die Stadt weiter mit. Die Einsatzkräfte brachten ihn mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus, wo die stationäre Aufnahme des Mannes erfolgte.